Президент Молдовы назвала позором внеочередную вакцинацию против COVID-19

В Молдове вакцину производства компаний Pfizer/BioNTech вне очереди получили около 700 человек.

Об этом президент Молдовы Мая Санду сказала в эфире канала Jurnal TV, передает NewsMaker. Она сообщила, что препарат для вакцинации граждан страна получила через платформу COVAX.

По словам Санду, во многих больницах прививки вне очереди сделали родственникам врачей, также депутатам и другим чиновникам. Всего 688 человек, которые получили первую дозу – это чьи-то родственники, еще 139 – работники госструктур.

Президент отметила, что разочарована тем, как распределялась вакцина Pfizer / BioNTech, поскольку лично распорядилась, чтобы она попала в дома престарелых, а также выделялась для людей старшего возраста.

"Это позор, который отбивает любое желание получать другую гуманитарную помощь, убеждать производителей, чтомы заслуживаем получить вакцину", – подчеркнула президент.

Напомним, Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer через платформу COVAX. До конца июня в страну должно поступить еще 100 620 доз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в частных клиниках якобы начали делать платные прививки от коронавируса вакциной Pfizer. Позже он опроверг свои же слова, оправдавшись тем, что "оговорился".