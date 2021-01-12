Президент Португалії заразився коронавірусом

72-річний президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза захворів на коронавірус.

Голова держави отримав позитивний тест на COVID-19 ввечері в понеділок, 11 січня, повідомила пресслужба президента.

"Вчора президент республіки отримав негативний результат, і хоча сьогоднішній тест на антиген негативний, о 21:40 стало відомо, що ПЛР-тест був позитивним", – йдеться на сайті президента.

Відзначається, що Марселу Ребелу ді Соза хворіє безсимптомно. Він самоізолювався і скасував найближчі заплановані заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий заразився коронавірусом. Артист підтвердив, що отримав позитивний тест на COVID-19.