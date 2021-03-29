Пожежу на нафтозаводі в Індонезії показали з дрона. Відео

У мережі опублікували відео масштабної пожежі на нафтопереробному заводі Pertamina на острові Ява, Індонезія.

Як повідомляє Кumparan, кількість постраждалих збільшилася до 28 осіб, з яких у 5 – серйозні опіки. Їх доставили на лікування в місцеву лікарню. До того ж з прилеглих територій були евакуйовані 740 осіб, яких розмістили в пунктах тимчасового утримання.

На думку влади, причиною загоряння міг стати удар блискавки, так як перед цим в районі заводу почався сильний дощ.

Нагадаємо, що на нафтопереробному заводі Pertamina в Індонезії, острів Ява, вранці 29 березня трапився вибух, а потім почалася масштабна пожежа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Венесуелі на підприємстві компанії PDVSA трапився потужний вибух.