Потужний землетрус в Індонезії зруйнував лікарню, під завалами опинилися люди. Фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
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Землетрус в Індонезії

На острові Сулавесі в Індонезії трапився потужний землетрус силою 6,2 бала. Він зруйнував багато будівель, серед яких – лікарня і 60 житлових будинків. В результаті люди опинилися під завалами. Загалом стихійне лихо забрало життя 7 людей, постраждали більше 600.

Як пише AFP, в пастці під розваленим медичним закладом міста Мамуджу опинилися пацієнти і співробітники. Крім того, рятувальники намагалися евакуювати сім'ю з восьми осіб, яку теж привалило уламками зруйнованого будинку. Значної шкоди землетрус також завдав готелю й офісу губернатора.

Під завалами в одній з лікарень Індонезії залишилося багато людей.
Одна з доріг в місті Мамуджу опинилася заблокованою.

За даними Геологічної служби США, епіцентр лиха знаходився в 36 км на південь від Мамуджу, а глибина землетрусу була відносно невеликою – 18 км.

Як передає Reuters, він сильно відчувався протягом приблизно семи секунд, але не спровокував попередження про цунамі. Мінімум одна дорога в Мамуджу опинилася заблокованою через пошкодження мосту.

Землетрус в Індонезії зруйнував 60 будинків.

Відзначимо, що цьому землетрусу передував ще один силою 5,9 бала. В результаті серія поштовхів викликала щонайменше три зсуви і стала причиною відключення електрики.

Карта місця землетрусу в Індонезії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • на кордоні Росії та Монголії 11 січня близько 23:30 зафіксували землетрус магнітудою 6,5. Однак він не призвів до появи жертв і постраждалих.

  • А 17 грудня землетрус магнітудою 3,8 трапився на півночі Італії. Його відчули в Мілані, а в деяких містах регіону Ломбардія евакуювали людей. Землетрус став найсильнішим за 500 років для регіону.

Індонезія