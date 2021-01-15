Потужний землетрус в Індонезії зруйнував лікарню, під завалами опинилися люди. Фото

На острові Сулавесі в Індонезії трапився потужний землетрус силою 6,2 бала. Він зруйнував багато будівель, серед яких – лікарня і 60 житлових будинків. В результаті люди опинилися під завалами. Загалом стихійне лихо забрало життя 7 людей, постраждали більше 600.

Як пише AFP, в пастці під розваленим медичним закладом міста Мамуджу опинилися пацієнти і співробітники. Крім того, рятувальники намагалися евакуювати сім'ю з восьми осіб, яку теж привалило уламками зруйнованого будинку. Значної шкоди землетрус також завдав готелю й офісу губернатора.

За даними Геологічної служби США, епіцентр лиха знаходився в 36 км на південь від Мамуджу, а глибина землетрусу була відносно невеликою – 18 км.

Як передає Reuters, він сильно відчувався протягом приблизно семи секунд, але не спровокував попередження про цунамі. Мінімум одна дорога в Мамуджу опинилася заблокованою через пошкодження мосту.

Відзначимо, що цьому землетрусу передував ще один силою 5,9 бала. В результаті серія поштовхів викликала щонайменше три зсуви і стала причиною відключення електрики.

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