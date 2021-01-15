Мощное землетрясение в Индонезии разрушило больницу, под завалами оказались люди. Фото

На острове Сулавеси в Индонезии произошло мощное землетрясение силой 6,2 балла. Оно разрушило множество зданий, среди которых – больница и 60 жилых домов. В итоге люди оказались под завалами. В целом стихийное бедствие унесло жизни 7 человек, пострадали более 600.

Как пишет AFP, в ловушке под разваленным медицинским учреждением города Мамуджу оказались пациенты и сотрудники. Кроме того, спасатели пытались эвакуировать семью из восьми человек, которую тоже привалило обломками разрушенного дома. Значительный ущерб землетрясение также нанесло гостинице и офису губернатора.

По данным Геологической службы США, эпицентр бедствия находился в 36 км к югу от Мамуджу, а глубина землетрясения была относительно небольшой – 18 км.

Как передает Reuters, оно сильно ощущалось в течение примерно семи секунд, но не спровоцировало предупреждения о цунами. Минимум одна дорога в Мамуджу оказалась заблокированной из-за повреждения моста.

Отметим, что этому землетрясению предшествовало еще одно силой 5,9 балла. В итоге серия толчков вызвала по меньшей мере три оползня и стала причиной отключения электричества.

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