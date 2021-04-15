Після смерті українця в Португалії розформували державний орган

Після загибелі українця Ігоря Гоменюка в аеропорту Лісабона влада Португалії розформувала Службу в справах іноземців та кордонів.

Повноваженнями державного органу тепер займеться нове відомство, повідомляє місцеве видання Observador. Нова служба не матиме поліцейських функцій.

Прикордонний контроль і розслідування торгівлі людьми розділять між Національною гвардією і поліцією громадської безпеки.

Нагадаємо, що в Португалії в аеропорту жорстоко вбили 40-річного українця Ігоря Гоменюка. Причини смерті намагалися приховати. Спочатку родині повідомили, що помер він від серцевого нападу. І тільки лікар, який робив розтин тіла Ігоря, повідомив місцевій поліції, що той помер від побоїв. Після того, як історія стала відома португальській пресі, винних заарештували.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Італії під час весілля на острові Сардинія загинув 3-річний Антоній Вольський з України, син місцевого православного священника. Дитину знайшли в басейні без свідомості.