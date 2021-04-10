Пентагон зажадав від Росії пояснень через нарощування військ на кордоні з Україною

У Пентагоні заявили, що Росія повинна пояснити збільшення своїх військових біля східного кордону України і в тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, прессекретар відомства Джон Кірбі під час брифінгу в суботу, 10 квітня, після запитань журналістів про нарощування російських сил зазначив, що будь-які питання щодо цього варто задавати голові Міністерства оборони РФ Сергію Шойгу.

"Я не збираюся говорити про оцінки розвідки або про те, що ми бачимо. Ми закликаємо росіян розповісти світу, що вони роблять, з якими силами, з якими можливостями і які їхні наміри", – сказав Кірбі.

За його словами, стягування російських військових до кордону з Україною "викликає ще більшу нестабільність і небезпечність в тій частині світу, де вже було занадто багато чвар і занадто багато насильства".

Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США готують приховані і явні заходи у відповідь на деструктивні дії Росії, а також консультуються зі своїми партнерами щодо ситуації біля українських кордонів. Крім того, вона розповіла, що біля кордону України зосереджено найбільшу кількість військ РФ з початку війни в 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі оприлюднили кадри з російською військовою технікою, яку везуть до кордону з Україною, і авіацією. Також з'явилися інші відео про переміщення російської військової техніки.