Опубліковано прощальне повідомлення матері з дітьми, які стали жертвами авіакатастрофи в Індонезії. Фото

У мережі показали останні повідомлення жінки та її дітей, які летіли індонезійським літаком, що упав у Яванське море після вильоту зі столиці Джакарти 9 січня. Так, вона поділилася знімком на борту до трагедії.

Як стало відомо, Ратіх Вінданія опублікувала фото зі своїми дітьми і підписала: "Прощай, сім'я. Ми поки їдемо додому". Про це повідомляє видання Daily Mail.

Ратіх Вінданія опублікувала фото зі своїми дітьми Daily Mail

Ратіх Вінданія перед польотом поділилася знімком у мережі Daily Mail

На сторінці в Instagram брат дівчини Ірфансія Ріянто оприлюднив кадр із сім'єю, під яким написав: "Моліться за нас". Він зазначив, то спочатку його близькі повинні були летіти іншим рейсом, але з незрозумілих причин все різко змінилося.

Ірфансія Ріянто оприлюднив кадр із сім'єю "ТСН"

Після цього чоловік поїхав в аеропорт і сподівався, що з'являться хороші новини про його сестру і батьків, які були на борту літака. За словами Ірфансія, він безсилий, але все ж чекає отримання будь-якої інформації найближчим часом.

Відзначається, що поліція попросила сім'ї надати інформацію, яка допоможе ідентифікувати знайдені тіла. Так, у лікарні брат другого пілота Дієго Мамахіта Кріс повідомив, що у нього попросили взяти пробу крові.

"Я вважаю, що мій молодший брат живий, це тільки для поліцейської процедури. Дієго – хороша людина, ми всі ще вважаємо, що він вижив", – розповів Кріс.

Крім того, відомо, що напарник Дієго Афван був пілотом ВВС. Його близькі також сподіваються на хороші новини.

Чоловік однієї з пасажирок Відії Нурсанті Рафік Юсуф Аль Ідруса розповів про останні контакти зі своєю коханою.

"Я пожартував, сказавши, що, коли вона приїде в Понтіанак, ми будемо їсти сатай. Вона зв'язалася зі мною через Whatsapp о 14:05, сміялася. Вона вже сідала у літак і відзначила, що погодні умови були погані", – сказав чоловік.

Авіакатастрофа в Індонезії Daily Mail

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