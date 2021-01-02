Новий штам COVID-19 більш заразний, ніж попередній, – дослідження
Новий штам коронавірусу, виявлений у Британії, може бути більш заразним, ніж попередня версія вірусу.
Про це зазначено в дослідженні вчених з Імперського коледжу Лондона, передає ВВС. Зокрема, вони з'ясували, що індекс репродукції VUI-202012/01 (так назвали новий штам SARS-CoV-2) може бути вищий, ніж індекс репродукції звичайного штаму, на 0,4-0,7 одиниці.
За словами спеціалістів, це означає, що є ймовірність того, що кожні 10 інфікованих новим штамом COVID-19 заразять ще додатково від 4 до 7 осіб. Такі показники, як стверджують учені, значно змінюють ситуацію у гірший бік.
Як зазначив професор Аксель Ганді, різниця між типами вірусів "дуже значна".
"Є величезна різниця в тому, наскільки легко поширюється новий штам. Це найсерйозніша зміна вірусу від початку епідемії", – сказав він, додавши, що вірус охопив усі вікові групи.
На переконання професора Джима Нейсміта з Оксфордського університету, нові результати вказують на те, що єдиним способом зупинити поширення нового штаму коронавірусу є введення ще більш суворих обмежень в усіх країнах.
"Дані Імперського коледжу Лондона – це наразі найкращий аналіз, який вказує на те, що наші попередні заходи у боротьбі з новим штамом виявились неефективними. Якщо ми не знайдемо нових рішень, новий штам не спинить ходу. Буде більше хворих, більше інфекцій, госпіталізацій і більше смертей", – наголосив учений.
Нагадаємо, вперше коронавірус-мутант виявили у Британії. Через це країна опинилася в ізоляції. Причиною занепокоєності світової спільноти стала заява британських фахівців про те, що новий різновид коронавірусу може виявитися на 70% заразнішим, ніж його "попередник".
Погіршується ситуація ще й тим, що новий штам уже поширився за межі Великобританії: його виявили в ПАР, Данії, Австралії, Нідерландах, Італії, США.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
через загрозу розповсюдження нового виду коронавірусу багато країн світу вже припинили авіасполучення і Великобританією.
На думку фахівців ВООЗ, N501Y міг виникнути через здатність вірусу пристосовуватися до довкілля та людського організму.
Водночас вчені закликали людство не панікувати. Адже жодних доказів того, що новий "мутант" може бути більш вбивчим або нечутливим до вакцини, немає.
Також у ВООЗ видали перші рекомендації щодо протидії новій загрозі.