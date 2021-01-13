Нострадамус передбачив "зомбі-апокаліпсис" і падіння комети на Землю у 2021 році – ЗМІ

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
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Нострадамус передбачив 'зомбі-апокаліпсис' і падіння комети на Землю у 2021 році – ЗМІ

Французький астролог Мішель Нострадамус нібито передбачив світу в 2021 році новий вірус, який перетворить людей на зомбі. А поряд із цим ще й біблійний голод, а також сонячні бурі, які завдадуть Землі величезної шкоди і призведуть до війни на всій планеті.

Про це він писав у своїх щорічних катренах, стверджує The Mirror. Видання назвало 6 бід, із якими може зіткнутися людство цьогоріч.

Як відомо, багато хто вважає, що Нострадамус точно передбачив деякі з найграндіозніших подій за останні декілька сотень років. Серед них Французька революція 1789-99 років, Велика лондонська пожежа (тривала із 2 до 6 вересня 1666-го), прихід до влади диктатора Адольфа Гітлера, створення атомної бомби, Другу світову війну, вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді й навіть пандемію коронавірусу.

6 пророцтв Нострадамуса на 2021 рік

  • "Зомбі-апокаліпсис"

За словами астролога XVI століття, вчений із Росії створить біологічну зброю – вірус, який перетворить людей на зомбі й призведе до вимирання людства.

"Мертвий злістю, він змусить інших сяяти, а в піднесеному місці відбудуться великі лиха. Сумні концепції завдадуть шкоди кожному, сповненому гідності. Батьки й матері, які померли від нескінченних скорбот, жінки в жалобі, отруйний монстр: великого більше не буде, світу прийде кінець", – цитує видання Нострадамуса.

Нострадамус нібито передбачив землетрус і сонячні бурі в 2021-му

  • Біблійний голод

Це ще одне з пророцтв французького астролога про кінець світу, який починається з почастішання землетрусів і поширення вірусів.

За словами Нострадамуса, у 2021-му землю вразить масовий голод, "масштабів якого світ ніколи раніше не бачив".

  • Сонячні бурі

Величезної шкоди нашій планеті в 2021 році, стверджував Нострадамус, завдадуть і сильні сонячні бурі.

"Ми побачимо, як вода піднімається, а земля опускається під нею", – наводить ЗМІ слова зі щорічних катренів астролога.

Послідовники провісника зазначають, що у світі почнеться масова міграція і люди почнуть боротися за небагаті природні ресурси. Це нібито також призведе до війни на всій планеті.

  • На Землю впаде комета

Мало того, що світ постраждає від удару комети, Нострадамус також сказав, що це може спричинити й величезну кількість стихійних лих.

"У небі видно вогонь і довгий слід іскор", – писав він.

У щорічних катренах Нострадамуса знайшли пророкування масштабного голоду й чипування військових

  • Руйнівний землетрус

Як пише видання, Нострадамус стверджує, що в Америці відбудеться сильний землетрус. Ті ж, хто інтерпретують його роботу, вважають, що стихія зачепить саме Каліфорнію. До того ж дехто вказує навіть конкретну дату – 25 листопада 2021 року.

  • Чипування солдатів

У вік комп'ютерних технологій людство домоглося великих результатів у дослідженні штучного інтелекту. Але за словами Нострадамуса, в 2021 році це ще більше посилиться, коли солдатам "почнуть імплантувати чипи в мозок".

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