Нострадамус передбачив 'зомбі-апокаліпсис' і падіння комети на Землю у 2021 році – ЗМІ

Французький астролог Мішель Нострадамус нібито передбачив світу в 2021 році новий вірус, який перетворить людей на зомбі. А поряд із цим ще й біблійний голод, а також сонячні бурі, які завдадуть Землі величезної шкоди і призведуть до війни на всій планеті.

Про це він писав у своїх щорічних катренах, стверджує The Mirror. Видання назвало 6 бід, із якими може зіткнутися людство цьогоріч.

Як відомо, багато хто вважає, що Нострадамус точно передбачив деякі з найграндіозніших подій за останні декілька сотень років. Серед них Французька революція 1789-99 років, Велика лондонська пожежа (тривала із 2 до 6 вересня 1666-го), прихід до влади диктатора Адольфа Гітлера, створення атомної бомби, Другу світову війну, вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді й навіть пандемію коронавірусу.

"Зомбі-апокаліпсис"

За словами астролога XVI століття, вчений із Росії створить біологічну зброю – вірус, який перетворить людей на зомбі й призведе до вимирання людства.

"Мертвий злістю, він змусить інших сяяти, а в піднесеному місці відбудуться великі лиха. Сумні концепції завдадуть шкоди кожному, сповненому гідності. Батьки й матері, які померли від нескінченних скорбот, жінки в жалобі, отруйний монстр: великого більше не буде, світу прийде кінець", – цитує видання Нострадамуса.

Біблійний голод

Це ще одне з пророцтв французького астролога про кінець світу, який починається з почастішання землетрусів і поширення вірусів.

За словами Нострадамуса, у 2021-му землю вразить масовий голод, "масштабів якого світ ніколи раніше не бачив".

Сонячні бурі

Величезної шкоди нашій планеті в 2021 році, стверджував Нострадамус, завдадуть і сильні сонячні бурі.

"Ми побачимо, як вода піднімається, а земля опускається під нею", – наводить ЗМІ слова зі щорічних катренів астролога.

Послідовники провісника зазначають, що у світі почнеться масова міграція і люди почнуть боротися за небагаті природні ресурси. Це нібито також призведе до війни на всій планеті.

На Землю впаде комета

Мало того, що світ постраждає від удару комети, Нострадамус також сказав, що це може спричинити й величезну кількість стихійних лих.

"У небі видно вогонь і довгий слід іскор", – писав він.

Руйнівний землетрус

Як пише видання, Нострадамус стверджує, що в Америці відбудеться сильний землетрус. Ті ж, хто інтерпретують його роботу, вважають, що стихія зачепить саме Каліфорнію. До того ж дехто вказує навіть конкретну дату – 25 листопада 2021 року.

Чипування солдатів

У вік комп'ютерних технологій людство домоглося великих результатів у дослідженні штучного інтелекту. Але за словами Нострадамуса, в 2021 році це ще більше посилиться, коли солдатам "почнуть імплантувати чипи в мозок".

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