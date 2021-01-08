Не лише Україна: які країни ще оскандалилися вакцинацією "обраних"

Наприкінці 2020 року в декількох країнах "прогриміли" скандали з вакцинацією зірок і політиків від коронавірусу позачергово.

План, за яким препарат повинні були отримати медики і люди похилого віку, проігнорували, зокрема в Польщі – події в Варшавському медуніверситеті "прославили" країну на сторінках всіх світових ЗМІ. Не відставала й наша країна. Після святкування Нового 2021-го року стало відомо, що українські чиновники отримали бажану дозу під грифом "секретно".

Примітно, що у всіх країнах, де такі порушення помітили (крім хіба що Росії), пообіцяли притягнути винних до відповідальності. У нас же багато хто віддав перевагу просто промовчати.

OBOZREVATEL пропонує добірку скандальних випадків з вакцинацією сильних світу цього.

США

У штаті Нью-Йорк почали розслідування за фактом незаконної вакцинації людей від COVID-19 позачергово. Про це йдеться в заяві, поширеній Комісаром з питань охорони здоров'я Нью-Йорка.

"Департаменту охорони здоров'я штату стало відомо про те, що Мережа громадської охорони здоров'я Паркар, постачальник послуг у регіоні Оранж, могла шахрайськими методами отримати вакцину від COVID-19, надати її установам в інших регіонах штату на порушення директив і передати членам громадськості всупереч плану штату із щеплень насамперед медпрацівників, а також резидентів і співробітників установ тривалого догляду", – сказано в повідомленні.

Комісар підкреслив, що "дуже серйозно ставиться до цього і посприяє поліції штату в кримінальному розслідуванні". "Всі, хто свідомо брав участь у цій схемі, будуть притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону", – пообіцяли в документі.

Данія

Королеві Маргрет також позачергово зробили щеплення від коронавірусу. Однак із поправкою, що лідерці країни вже 80 років. Про це повідомив Королівський дім на своєму сайті.

ЗМІ Данії підкреслили, що для 80-річної королеви має сенс зробити вакцину вже зараз, тому що її вік вказує на можливі проблеми з імунітетом.

Крім того, королева зустрічає на своїй роботі більше нових людей, ніж багато інших її однолітків.

Королеву Данії також уже вакцинували Известия

Росія

Не обійшлося без скандалу і в Російській Федерації. Там випередити населення вирішив губернатор Оренбурзької області Денис Паслер. До того ж він навіть не приховував, що вже отримав дозу. Хоча в область надійшли лише дві партії препарату – для літніх людей і медиків. Політик же встиг проскочити в одній із цих груп.

Губернатор Оренбурзької області отримав вакцину позачергово orenday.ru

Примітно, що глава компанії Pfizer, яка розробила одну з найбільш ефективних зараз вакцин від коронавірусу, Альберт Бурла й інші топменеджери відмовилися "влізти" в чергу і вакцинуватися раніше за всіх. Вони зазначили, що дочекаються, коли зможуть отримати препарат у загальному порядку.