НАТО напередодні саміту закликали протистояти агресії Росії

НАТО закликали протистояти російській агресії. Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб виступить на саміті в Брюсселі (Бельгія), де розповість про загрозу з боку Кремля.

Як пише Mirror, міністри закордонних справ Північноатлантичного союзу зустрінуться в середу, 24 березня. Це їх перший саміт більш ніж за рік з початку пандемії COVID-19.

Видання пише, що "зіткнення з Москвою", яка активізує патрулювання підводних човнів в Північній Атлантиці і направляє бомбардувальники дальньої дії з ядерними боєголовками в повітряний простір НАТО, буде головною темою порядку денного. Також президента РФ Володимира Путіна звинуватять у втручанні в вибори за кордоном.

Рааб заявив, що Росія "розгортає нові революційні технології, які загрожують демократії і відкритому суспільству по всьому світу".

Також в доповіді британського міністра буде розказано про тактику "сірої зони" – тіньової поведінки на порозі між звичайною війною та миром. Наприклад, кібератаки, вбивства, спонсоровані державою, і відправка бойовиків в зони бойових дій.

"Це важлива можливість для союзників по НАТО зібратися разом і обговорити цінність нашого альянсу в світі, де демократії знаходяться під загрозою з боку авторитарних держав і недержавних суб'єктів, які використовують кіберзагрози і нові зловмисні технології для саботажу", – зазначив міністр.

Рааб додав, що Великобританія повністю підтримує НАТО як "потужний військовий засіб стримування загроз з боку Росії, а також як потужний, єдиний політичний оплот проти дестабілізуючої діяльності Москви".

Крім того, міністр закордонних справ Британії розгляне питання про розробку Росією ракетних систем, створених для обходу звичайних засобів захисту, а також про спробу поширення дезінформації про коронавірус.

У публікації зазначено, що Рааб ризикує викликати невдоволення Москви, підтримуючи плани України та Грузії на шляху вступу в НАТО.

Також глава МЗС Британії підкреслить важливість роботи з державами, що не входять до альянсу, в Європі, включаючи Швецію та Фінляндію, або з тихоокеанськими державами, такими як Австралія, Нова Зеландія і Японія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генсек НАТО пообіцяв посилити підтримку України і Грузії.