НАТО накануне саммита призвали противостоять агрессии России

НАТО призвали противостоять российской агрессии. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выступит на саммите в Брюсселе (Бельгия), где расскажет об угрозе со стороны Кремля.

Как пишет Mirror, министры иностранных дел Североатлантического союза встретятся в среду, 24 марта. Это их первый саммит более чем за год с начала пандемии COVID-19.

Издание пишет, что "столкновение с Москвой", которая активизирует патрулирование подводных лодок в Северной Атлантике и направляет бомбардировщики дальнего действия с ядерными боеголовками в воздушное пространство НАТО, будет главной темой повестки дня. Также президента РФ Владимира Путина обвинят во вмешательстве в выборы за рубежом.

Рааб заявил, что Россия "развертывает новые революционные технологии, которые угрожают демократии и открытому обществу по всему миру".

Также в докладе британского министра будет рассказано о тактике "серой зоны" – теневого поведения на пороге между обычной войной и миром. Например, кибератаки, убийства, спонсируемые государством, и отправка боевиков в зоны боевых действий.

"Это важная возможность для союзников по НАТО собраться вместе и обсудить ценность нашего альянса в мире, где демократии находятся под угрозой со стороны авторитарных держав и негосударственных субъектов, которые используют киберугрозы и новые злонамеренные технологии для саботажа", – отметил министр.

Рааб добавил, что Великобритания полностью поддерживает НАТО как "мощное военное средство сдерживания угроз со стороны России, а также как мощный, единый политический оплот против дестабилизирующей деятельности Москвы".

Кроме того, министр иностранных дел Британии рассмотрит вопрос о разработке Россией ракетных систем, созданных для обхода обычных средств защиты, а также о попытке распространения дезинформации о коронавирусе.

В публикации отмечено, что Рааб рискует вызвать недовольство Москвы, поддерживая планы Украины и Грузии на пути вступления в НАТО.

Также глава МИД Британии подчеркнет важность работы с государствами, не входящими в альянс, в Европе, включая Швецию и Финляндию, или с тихоокеанскими державами, такими как Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО пообещал усилить поддержку Украины и Грузии.