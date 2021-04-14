На сході Китаю виявили величезний "танцпол динозаврів". Фото

У провінції Фуцзянь на сході Китаю група дослідників виявила величезний "танцпол динозаврів"і з декількома сотнями слідів цих доісторичних гігантів.

Вчені кажуть: їхня концентрація вказує на те, що це міг бути шлях динозаврів, які блукали цією місцевістю у порівняно короткий період часу в пізньому крейдяному періоді. Про знахідку повідомляє агентство "Сіньхуа" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Цей "танцпол" – місце розкопок площею 100 квадратних метрів, де ми помітили приблизно 200 слідів динозаврів", – пояснив палеонтолог Китайського університету геолого-геофізичних досліджень і член дослідницької групи Сін Ліда.

За його словами, це місце вперше було виявлено в листопаді 2020 року. Спочатку там знайшли 240 скам'янілих слідів динозаврів, а в квітні 2021-го ще 364. Так, нині на ділянці, яка займає площу до 1600 кв. м, виявлено вже понад 600 слідів динозаврів. Вона розташована в повітовому селі Лунсян округу Шанхай. Вчені очікують, що кількість таких знахідок у міру продовження розкопок перевищить тисячу.

Сін Ліда зазначив, що 80-мільйонні сліди, ймовірно, були залишені щонайменше вісьмома типами динозаврів, враховуючи величезних зауроподів, великих і малих тероподів і орнітоподів.

Також було знайдено сліди завдовжки менше ніж 10 см, які, за словами Сіна, належать невеликим пташиним динозаврам.

За словами вчених, це найбільший і найрізноманітніший об'єкт такого роду, досі виявлений у Китаї, який належить до верхнього крейдяного періоду.

Заступник директора Геологічної служби Фуцзяня і член дослідницької групи Чен Руншен підкреслив, що це місце з "танцполом динозаврів" може похвалитися рясними геологічними осадовими структурами і вказує на те, що раніше воно розташовувалося поряд із джерелом води, де тварини вживали їжу й воду.

Він додав, що під час подальших досліджень у цьому районі можна буде знайти більше скам'янілостей динозаврів, а не тільки сліди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї вчені виявили скам'янілість матері-динозавра з відвислою щелепою. Тварина сиділа на кладці древніх яєць.