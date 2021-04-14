На востоке Китая обнаружили огромный "танцпол динозавров". Фото

В провинции Фуцзянь на востоке Китая группа исследователей обнаружила огромный "танцпол динозавров" с несколькими сотнями следов этих доисторических гигантов.

Ученые говорят: их концентрация указывает на то, что это мог быть путь динозавров, бродивших по этой местности в относительно короткий период времени в позднем меловом периоде. О находке сообщает агентство "Синьхуа" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Этот "танцпол" – место раскопок площадью 100 квадратных метров, где мы заметили примерно 200 следов динозавров", – объяснил палеонтолог Китайского университета геолого-геофизических исследований и член исследовательской группы Син Лида.

По его словам, это место впервые было обнаружено в ноябре 2020 года. Сначала там нашли 240 окаменелых следов динозавров, а в апреле 2021-го еще 364. Так, на данный момент на участке, который занимает площадь около 1600 кв. м, выявлено уже более 600 следов динозавров. Он расположен в уездной деревне Лунсян округа Шанхан. Ученые ожидают, что количество таких находок по мере продолжения раскопок превысит тысячу.

Син Лида отметил, что 80-миллионные следы, вероятно, были оставлены как минимум восемью типами динозавров, включая огромных зауроподов, больших и малых теропод и орнитопод.

Также были найдены следы длиной менее 10 см, которые, по словам Сина, принадлежат небольшим птичьим динозаврам.

По словам ученых, это самый крупный и самый разнообразный объект такого рода, обнаруженный в Китае до сих пор, который восходит к верхнему меловому периоду.

Заместитель директора Геологической службы Фуцзянь и член исследовательской группы Чен Руншэн подчеркнул, что это место с "танцполом динозавров" может похвастаться обильными геологическими осадочными структурами и указывает на то, что раньше оно находился рядом с источником воды, где животные употребляли пищу и воду.

Он добавил, что в ходе дальнейших исследований в этом районе можно будет найти больше окаменелостей динозавров, а не только следы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае ученые обнаружили окаменелость матери-динозавра с отвисшей челюстью. Животное сидело на кладке древних яиц.