МЗС разом з іншими країнами звернулося до Ірану в роковини катастрофи літака МАУ
Міністерство закордонних справ України разом з іншими країнами 8 січня звернулася до Ірану в річницю катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".
Про це повідомила пресслужба відомства. Там нагадали, що рік назад, рано вранці, літак рейсу PS752 МАУ був збитий двома іранськими військовими ракетами класу "земля-повітря" поблизу Тегерана.
"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих і висловлюємо щирі співчуття всім, хто оплакує жертви трагедії PS752. Ми поділяємо горе сімей, родичів і друзів, які втратили близьких", – йдеться в повідомленні.
Україна терміново закликала Іран надати повне і всебічне пояснення подій і рішень, які привели до авіакатастрофи, включаючи конкретні дії для того, щоб це більше ніколи не повторилося.
"Наші країни залучать Іран до відповідальності з метою встановлення справедливості і забезпечать виплату компенсацій Іраном в повній мірі сім'ям загиблих і постраждалим державам", – уточнили в МЗС.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
членам екіпажу літака МАУ рейсу PS752, загиблих в результаті авіакатастрофи у Тегерана, присвоєно звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка".
Міжнародна група по координації допомоги сім'ям жертв збитого в Ірані літака МАУ вимагає притягнути до відповідальності винуватців авіакатастрофи.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не отримувала від Ірану ніяких офіційних повідомлень про виплату матеріальної компенсації родичам загиблих в авіакатастрофі Boeing 737.