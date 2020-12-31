МВС Росії "світило" маршрути Путіна в чатах WhatsApp

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
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Президент Росії Володимир Путін

Підрозділ міністерства внутрішніх справ Росії, який відповідає за безпеку пересування перших осіб країни, упродовж трьох років публікував детальну інформацію про маршрути президента Володимира Путіна в американському месенджері WhatsApp.

Так вона могла вільно виходити за межі обмеженого кола осіб у разі злому і пересилання скриншотів, пише ВВС. Цей факт підтвердили двоє колишніх і один чинний співробітник структури.

За їхніми словами, крім даних про поїздки президента країни-агресора, розсекреченими могли стати і відомості про прем'єр-міністра, голову Ради Федерації РФ, керівництво Радбезу, ФСБ і лідерів іноземних держав.

Як стверджують джерела, розпорядження про обмін інформацією про пересування політичного керівництва Росії в згаданому месенджері дав командир підрозділу, полковник поліції Анатолій Макаренко.

За словами колишнього співробітника структури майора Василя Ветітнєва, його начальник вимагав від кожного командира взводу створити спільний із підлеглими груповий чат у WhatsApp і передавати туди інформацію з кодової таблиці про своє місцеперебування і пересування об'єктів держохорони.

Показово, що в цій таблиці є позивні політиків, номери їхніх машин, час проїзду кортежу, пункти призначення і прізвища інспекторів в екіпажах супроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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