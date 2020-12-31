МВД России "светило" маршруты Путина в чатах WhatsApp
Подразделение Министерства внутренних дел России, отвечающее за безопасность передвижения первых лиц страны, три года публиковало подробную информацию о маршрутах президента Владимира Путина в американском мессенджере WhatsApp.
Таким образом, она могла свободно выходить за пределы ограниченного круга лица в случае взлома и пересылки скриншотов, пишет ВВС. Этот факт подтвердили двое бывших и один действующий сотрудник структуры.
По их словам, помимо данных о поездках президента страны-агрессора, рассекреченными могли оказаться и сведения о премьер-министре, председателе Совфеда РФ, руководстве Совбеза, ФСБ и лидерах иностранных государств.
Как утверждают источники, распоряжение об обмене информацией о передвижении политического руководства России в упомянутом мессенджере дал командир подразделения, полковник полиции Анатолий Макаренков.
По словам бывшего сотрудника структуры майора Василия Ветитнева, его начальник требовал от каждого командира взвода создать совместный с подчиненными групповой чат в WhatsApp и передавать туда информацию из кодовой таблицы о своем местонахождении и передвижении объектов госохраны.
Примечательно, что в этой таблице есть позывные политиков, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии инспекторов в экипажах сопровождения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее журналисты выяснили, что Путин из-за пандемии коронавируса большую часть времени проводит в Сочи. Рабочие совещания от ведет из секретного кабинета, который является копией его офиса в Ново-Огарево.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слухами информацию о том, что Путин прячется от пандемии в "бункере".