Меркель зажадала від Путіна припинити нарощувати озброєння на кордоні з Україною

Під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним канцлерка Німеччини Ангела Меркель зажадала, щоб РФ припинила нарощувати озброєння біля східного кордону України.

Йшлося під час бесіди двох лідерів саме про посилення військової присутності Росії поблизу України. Про це стало відомо із заяви уряду Німеччини в четвер, 8 квітня, пише Reuters.

"Канцлерка зажадала, щоб це нарощування було згорнуто, щоб знизити ескалацію ситуації", – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін у телефонному режимі обговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель ситуацію на сході України.

Раніше фракція "Зелених" у німецькому Бундестазі закликала канцлерку ФРН Ангелу Меркель скликати "нормандську" зустріч через те, що Росія почала шантаж України військовою ескалацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчим часом глава нашої держави Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори щодо Донбасу без участі російського лідера Володимира Путіна.