Меркель потребовала от Путина прекратить наращивать вооружение у границы с Украиной

София Закревская Мир 17:02, 8.04.2021

В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель потребовала, чтобы РФ прекратила наращивать вооружение возле восточной границы Украины.

Речь во время беседы двух лидером в частности шла именно об усилении военного присутствия России вблизи Украины. Об этом стало известно из заявления правительства Германии в четверг, 8 апреля, пишет Reuters.

"Канцлер потребовала, чтобы это наращивание было свернуто, чтобы снизить эскалацию ситуации", – сказано в сообщении.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в телефонном режиме обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на востоке Украины.

Ранее фракция "Зеленых" в немецком Бундестаге призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель созвать "нормандскую" встречу из-за того, что Россия начала шантаж Украины военной эскалацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшее время глава нашего государства Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры по Донбассу без участия российского лидера Владимира Путина.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Возмущенный грязью поезда УЗ иностранец сам помыл окно вагона. Фото

Путин может напасть на Украину и развязать настоящую войну, – американский дипломат

Кабмин запретил ряд товаров из России: что пропадет с полок магазинов и скажется ли на ценах

Украинка ответила хейтерам на обвинения в голой фотосессии в Дубае

На Донбассе погиб воин ВСУ с Николаевщины: названо имя