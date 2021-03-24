Меркель помилилася з карантином на Великдень і публічно визнала провину

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель передумала вводити "великодній карантин" у країні і заявила, що це було помилкою.

Як пише DW, відповідне рішення уряд ухвалив на екстреному засіданні 24 березня. Влада обмежилася тільки закликом до жителів країни залишатися на час свят удома й відмовитися від оголошення офіційними святковими днями передвеликодніх четверга і суботи.

Коли минулого вівторка після 11-годинної "нічної" відеонаради з главами регіонів Ангела Меркель привітала журналістів "Доброго ранку!", але добрих вісток не очікував ніхто.

Заявивши, що ситуація через коронавірус у країні "дуже і дуже серйозна", канцлерка Німеччини оголосила про продовження карантину до 18 квітня і попередила про майбутні обмеження.

Рішення влади полягало у введенні локдауну на Великдень у період із 1 по 5 квітня. Карантинні заходи передбачали також заборону для жителів Німеччини, які традиційно відпочивають, починаючи зі Страсного четверга до закінчення святкування Великодня, збиратися в групи понад п'ять осіб. Окрім цього влада прийшла до рішення 1 і 3 квітня оголосити "днями відпочинку", закривши всі підприємства, включно із супермаркетами, а богослужіння та інші релігійні заходи, пов'язані зі святкуванням великодніх свят, провести в режимі онлайн.

Такі жорсткі заходи, оголошені владою в зв'язку з ростом захворюваності в країні і спробою зупинити загрозу третьої хвилі пандемії коронавірусу, що нависла над Німеччиною, викликали шквал критики в суспільстві, не готовому звести до мінімуму суспільне життя відразу на п'ять днів.

Однак сьогоднішнє визнання Меркель, яка кілька годин тому скасувала своє рішення через добу, і, як результат – п'ятиденний карантин у країні, – пролунало, як грім серед ясного неба: "Я несу повну відповідальність – це була моя помилка!" І, попросивши вибачення у всіх громадян Німеччини, із сумом додала: "Якщо битися головою об стіну, перемагає стіна. Так показує мій багаторічний досвід".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що країнам ЄС поки рано послаблювати карантинні обмеження і, можливо, їх доведеться навпаки посилити через зростання захворюваності.