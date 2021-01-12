Медсестра з Києва зробила щеплення від COVID-19 у США і звернулася до українських медиків

Медична сестра з Києва Наталія Гракова, яка працює в США, зробила щеплення від COVID-19 і побажала українським колегам швидше захистити себе.

Про це написали у Facebook фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Жінка понад 20 років живе в Сполучених Штатах, де працює в центрі діалізу в Лос-Анджелесі.

Нещодавно їй зробили перше щеплення вакциною від COVID-19.

Жінка зазначила, що вже тисячі медичних працівників у США вакцинувалися проти коронавірусу й переконалися в надійності та безпеці цієї процедури.

"Тепер така можливість з'явилася і в мене, тому я без вагань зробила вакцинацію. Я відчула, що нарешті можу захистити себе і своїх пацієнтів. Після довгого і непростого року боротьби з вірусом це неймовірне відчуття", – розповіла Гракова.

Вона також висловила надію, що українські медики отримають свій захист від COVID-19 якнайшвидше. Жінка побажала своїм колегам в Україні сили й натхнення і далі рятувати життя українців у новому році.

"Я сподіваюся, що завдяки вакцині він буде легшим, ніж попередній. Вакцина врятує багатьох від смерті!" – резюмувала медсестра.

Судячи з фото, жінка отримала щеплення препаратом компанії Moderna.

Як повідомляв OBOZREVATEL, управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило масове використання вакцини від коронавірусу (COVID-19) компанії Moderna. Відповідно, у США офіційно дозволено дві вакцини – від Pfizer і BioNTech і від Moderna.