Макрон звинуватив РФ і Китай у розв'язанні "війни нового типу" за вакцини від COVID-19

У світі відбувається війна нового типу через прагнення Росії та Китаю впливати на країни за допомогою вакцини від COVID-19.

Про це попередив президент Франції Еммануель Макрон, пише Figaro. Він зазначив, що Євросоюз повинен бути незалежний від виробництва препарату.

"Європа може виробляти достатню кількість доз, щоб забезпечити свій колективний імунітет. Це єдиний континент, у якого є своя стратегія і своя дипломатія у сфері вакцин... Ми зіткнулися зі світовою війною нового типу, маючи справу з діями Росії і Китаю, які намагаються через поставки вакцин отримати вплив", – повідомив він.

За словами Макрона, в Європі припустилися помилки, коли почали закуповувати вакцини від коронавірусу, не налагодивши власне виробництво.

"Це кінець наївності. Я підтримую той факт, що ми повинні заблокувати весь експорт доти, доки деякі фармкомпанії не почнуть дотримуватися своїх зобов'язань перед європейцями. Нам самим повинно вистачати вакцин", – підкреслив глава Франції.

Макрон додав, що коронавірус буде і далі поширюватися по світу і видозмінюватися.

"Ми створили можливість виробляти (вакцину. – Ред.). Ми перебуваємо в процесі створення потенціалу для виробництва вакцин другого покоління", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європі визнали початок третьої хвилі пандемії COVID-19.