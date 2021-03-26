Макрон обвинил РФ и Китай в развязывании "войны нового типа" за вакцины от COVID-19

В мире происходит война нового типа из-за стремления России и Китая влиять на страны при помощи вакцины от COVID-19.

Об этом предупредил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Figaro. Он отметил, что Евросоюз должен быть независим от производства препарата.

"Европа может производить достаточное количество доз, чтобы обеспечить свой коллективный иммунитет. Это единственный континент, у которого есть своя стратегия и своя дипломатия в области вакцин... Мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, пытающихся через поставки вакцин получить влияние", – сообщил он.

По словам Макрона, в Европе допустили ошибку, когда начали закупать вакцины от коронавируса, не наладив собственное производство.

"Это конец наивности. Я поддерживаю тот факт, что мы должны заблокировать весь экспорт до тех пор, пока некоторые фармкомпании не начнут соблюдать свои обязательства перед европейцами. Нам должно самим хватать вакцин", – подчеркнул глава Франции.

Макрон добавил, что коронавирус будет и дальше распространяться по миру и видоизменяться.

"Мы создали возможность производить (вакцину. – Ред.). Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе признали начало третьей волны пандемии COVID-19.