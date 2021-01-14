Кремль намагається розпалити ненависть до України, – Хомчак

У Росії живе багато людей, які прекрасно розуміють, що відбувається і хто розв'язав збройну агресію проти України.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак. На його думку, не всі громадяни РФ ненавидять нашу країну.

"Багато росіян підтримує зв'язок з українськими родичами й далеко не всі ненавидять нашу країну. Хоча цю ненависть Кремль усіма силами намагається розпалити", – додав Хомчак.

Він також заявив, що проти України воює кремлівська влада, а не весь російський народ. Проте, Росії доведеться відповісти за всі злочини.

"Однак за всі злочини щодо цивільного населення й військовослужбовців України Росія повинна відповісти. За кожен зруйнований будинок, зламані долі і втрачені життя наших людей", – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак

Повністю інтерв'ю Руслана Хомчака можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна здобула знакову перемогу в справі проти Росії по Криму. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 14 січня визнав частково прийнятною скаргу України проти Російської Федерації про порушення прав людини в окупованому Криму.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що це важливий крок на шляху до притягнення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України. І з кожним кроком ціна цієї відповідальності буде рости.