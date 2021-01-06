Китай відмовився пустити в країну експертів ВООЗ для вивчення походження COVID-19

Китай не пустив у країну делегацію експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), які планували проводити дослідження щодо вивчення коронавірусу.

Китайці аргументували відмову нібито офіційними карантинними процедурами, які регламентують в'їзд з-за кордону в умовах пандемії. Таке пояснення дала представниця Міністерства закордонних справ КНР Хуа Чуньїн, передає Reuters.

"Щоб забезпечити експертам ВООЗ успішну роботу в Китаї, їм необхідно пройти формальності відповідно до встановлених процедур", – заявила вона.

За її словами, китайський уряд постійно підтримує контакти з міжнародною організацією з метою врегулювання відповідних питань. Крім цього, додала вона, раніше фахівці ВООЗ уже відвідували Китай, і щоразу "Пекін надавав їм активну підтримку".

Зауважимо: напередодні глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив, що Китай заблокував приєднання груп організації, які займаються розслідуванням причин пандемії COVID-19, заявивши, нібито їхні візи ще не були затверджені.

"Я дуже розчарований цією новиною. Двоє членів уже почали свою подорож, а інші не змогли відправитися в останню хвилину. Я спілкувався з високопоставленими китайськими чиновниками. І ще більше розумію, що ця місія є пріоритетом для ВООЗ та міжнародної групи", – цитує його слова The Guardian.

Відомо, що організація вже декілька місяців намагається надіслати команду глобальних експертів із низки країн. ВООЗ веде переговори з китайськими офіційними особами з липня. Адже вчені переконані, що важливо виявити, "як вірус проник в організм людини".

Нагадаємо, що не так давно іноземних журналістів теж не пустили в Китай проводити розслідування щодо коронавірусної інфекції. Ті звинуватили країну в приховуванні інформації про походження COVID-19.

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