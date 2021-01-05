Німеччина продовжила локдаун і закликала знизити соціальні контакти "до абсолютного мінімуму"

Жорсткий карантин у Німеччині через пандемію COVID-19 продовжать до 31 січня.

Про таке рішення через зростання захворюваності оголосила канцлерка ФРН Ангела Меркель на брифінгові після наради з главами федеративних земель, передає La Repubblica.

Локдаун у країні ввели з 16 грудня. Раніше передбачалося, що строгі обмежувальні заходи будуть діяти до 10 січня.

Вказується, що на 100 тисяч жителів Німеччини припадає 100 нових випадків зараження коронавірусом. Посилювати карантин уряд планував за показника в 200 інфікованих, але цей поріг вирішили знизити.

Меркель також закликала всіх жителів країни скоротити свої соціальні контакти до "абсолютного мінімуму", передає Bild.

Так, тепер у ФРН дозволено проводити приватні зустрічі не більше ніж двом особам. До цього було дозволено зустрічатися групою з не більше п'яти людей.

"Ми повинні бути особливо обережними зараз. Ми знаходимося в новій і надзвичайній ситуації", – сказала канцлерка.

Уряд Німеччини разом із владою на місцях також має намір відкрити нові виробничі центри, щоб збільшити темпи вакцинації проти коронавірусу.

Додамо, на 5 січня в ФРН офіційно зареєстрували понад 1,8 млн інфікованих. Померли понад 36 тисяч осіб, вилікувалися – 1,4 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час традиційного новорічного звернення назвала 2020 рік "найважчим" за 15 років її перебування на посаді.