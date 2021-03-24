Канада запровадила санкції проти глави ФСБ і ще 8 російських чиновників

Канада запровадила санкції проти 9 російських чиновників через ув'язнення і отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляється на сайті уряду країни. Також там оприлюдненио список осіб, що потрапили під обмежувальні заходи. Серед них глава Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортніков, генеральний прокурор Ігор Краснов і глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников.

Повний список чиновників, які потрапили під санкції:

глава ФСБ Олександр Бортніков,

глава ФСВП Олександр Калашников,

генеральний прокурор Ігор Краснов,

глава Росгвардії Віктор Золотов,

заступник міністра оборони Павло Попов,

заступник міністра оборони Олексій Криворучко,

повноважний представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Міняйло,

перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко,

глава управління Кремля з внутрішньої політики Андрій Ярин.

У Міністерстві закордонних справ Канади пояснили, що рішення пов'язане із ситуацією з правами людини в Росії, яка погіршується.

"Санкції стали частиною дипломатичних зусиль щодо тиску на високопосадовців у російській адміністрації, причетних до замаху на вбивство Олексія Навального, його судового переслідування і спроб змусити мовчати російських громадян, які протестували проти цього", – йдеться в повідомленні.

Глава МЗС Марк Гарно зазначив, що грубі порушення прав людини в Росії не залишаться без відповіді.

"Російський уряд неодноразово демонстрував своє небажання поважати основні права свого народу і вирішувати проблеми, неодноразово висловлювані міжнародною спільнотою. Поряд із нашими партнерами Канада буде продовжувати посилювати тиск на російський уряд із метою беззастережно звільнити Навального і його прихильників, яких було затримано незаконно", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз і США раніше також ввели санкції проти високопосадовців у Росії після ув'язнення Навального.