Італія посилила карантин через COVID-19 і закрила гірськолижні курорти, на відміну від України

Уряд Італії затвердив список нового зонування регіонів країни, залежно від виявлених там випадків коронавірусу. Там зберігатимуться вже наявні карантинні обмеження, а в тих, які потрапили в "червону" зону, – ще більше посиляться.

Нові правила набувають чинності 11 січня, повідомляє La Repubblica. Прикметно, що, на відміну від України, італійська влада заборонила ще на місяць діяльність гірськолижних курортів.

Нове карантинне зонування в Італії

Для початку в країні змінили параметри розміщення регіонів у різних зонах, які й далі визначатимуться межами регіонів. Наприклад, до зниження порога індексу зараження для потрапляння в "помаранчеву" і "червону" зони вирішили додати новий параметр – частота щотижневих випадків. Поріг варіюється від 250 до 300, і той регіон, який його перевищить, перейде в найнебезпечнішу епідемічну зону.

Водночас буде створено нову "білу" зону, у яку потраплятимуть регіони з індексом зараження 0,5 і частотою позитивних випадків менше ніж 50 на тиждень.

Режим надзвичайного стану в Італії закінчується 31 січня, але може продовжитися ще на шість місяців. Тоді як нове зонування діятиме ще довше.

Італія запровадила нові правила карантинного зонування регіонів

Жодного послаблення карантинних заходів

В Італії навіть регіони, які залишаються в "жовтій" зоні, повинні будуть продовжувати дотримуватися чинних обмежень протягом багатьох тижнів. Серед них:

комендантська година і блокування для пересування між регіонами – заборонено виходити з дому з 22:00 до 5:00. Ті, хто змушений зробити це через роботу, стан здоров'я або терміновість, повинні мати необхідні документи;

ресторани й бари (які відкриті тільки в "жовтій" зоні) продовжать зачинятися о 18:00, після чого вони зможуть працювати тільки з доставкою їжі навинос (до 22:00) або на замовлення додому.

Водночас протягом дня в "жовтій" зоні жителі можуть вільно переміщатися в межах свого муніципалітету або регіональної території. У вихідні всі магазини залишаються відкритими, крім торговельних центрів.

В Італії продовжує діяти комендантська година

Передбачається, що з лютого в Італії введуть так званий карантин вихідного дня, за якого люди змушені будуть повністю проводити час удома.

Зокрема, у країні хочуть заборонити у вихідні роботу ресторанів, кафе і барів. По всій Італії, незалежно від карантинної зони, громадські заклади буде закрито в суботу й неділю. Їжу можна буде замовити навинос або з доставкою додому.

Скрізь, навіть у "жовтих" областях, діятиме заборона на виїзд із муніципалітету, за винятком тих, хто живе в центрі з населенням менш ніж 5000 осіб, які можуть переміщатися в межах 30 кілометрів (навіть у сусідньому регіоні), але не в столицю.

В італійців не буде жодного кіно, виставок, культурних заходів. Зали, музеї, театри й археологічні пам'ятники буде закрито щодня, а участь у релігійних службах буде дозволено зі звичайними обмеженнями.

Дані щодо захворюваності на коронавірус в Італії Worldometers

Підйомники в Італії не відкриють

Раніше передбачалося, що з 18 січня в Італії відкриються підйомники для катання на лижах і сноубордах. Однак уряд продовжив заборону на їхню роботу ще на місяць. Також не дали дозволу й на відновлення контактних видів спорту. Тренажерні зали та басейни теж буде закрито "до кращих часів".

Поки що італійцям дозволено тільки задовольнятися бігом на відкритому повітрі, фізичною активністю або їздою на велосипеді поодинці.

Прикметно, що в Україні відразу після початку "карантину зимових канікул" (який влада спочатку підносила як локдаун) українці за прикладом президента Володимира Зеленського "штурмували" гірськолижні курорти в Карпатах.

Як повідомляв OBOZREVATEL: