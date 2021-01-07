Ірак видав ордер на арешт Трампа через вбивство Сулеймані

В Іраку видали ордер на арешт 45-го президента США Дональда Трампа через вбивство генерала Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані в січні 2020 року.

Ордер у четвер, 7 січня, був виданий суддею слідчого суду Багдада, який розслідував удар безпілотників по двом автомобілям, які виїжджали з міжнародного аеропорту столиці Іраку. Про це повідомляє AP.

Згідно ордеру, Трампа звинуватили в умисному вбивстві, що тягне за собою смертну кару після засудження.

У Вищій судовій раді повідомили, що рішення "було прийнято після того, як суддя записав заяви позивачів з родини Абу Махді аль-Мухандіса (заступника глави "Хашд Шааб", – ред.)". Наразі розслідування справи триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сулеймані і ще 7 іранських військових були вбито 3 січня 2020 року в результаті американської спецоперації. Трамп заявив, що генерал "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявляли, що наказ вдарити по машинам віддав особисто Трамп. Сулеймані був відповідальним за спецоперації на території іноземних держав.