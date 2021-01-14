Індієць передавав Пакистану секретні дані в обмін на інтимні фото

В Індії за обвинуваченням у шпигунстві арештували чоловіка, який в обмін на інтимні фотографії передавав пакистанській розвідці секретну інформацію.

Як пише India Today, 42-річний Сатьянараян Палівал зі штату Раджастхан зізнався у скоєному. Він пояснив це "руйнівним потягом до еротики" і попросив пробачити його. Фото підозрюваного оприлюднило агентство ANI (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

За даними поліції, він довгий час листувався в соцмережах з представниками міжвідомчої розвідки Пакистану, які видавали себе за жінок.

Вони відправляли йому оголені жіночі знімки і просили натомість надавати певні дані. Йдеться про розташування індійських військових на кордоні і конфіденційні дані про армію.

Зазначається, що чоловіка вибрали в якості інформатора через те, що він проживає в місті Джайсалмер, розташованому недалеко від кордону з Пакистаном.

Під час затримання в його телефоні виявили багато армійських документів. Звідки вони взялися у Палівала – не уточнюється.

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