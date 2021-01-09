Хроніка коронавірусу в Україні та світі на 8 січня: заразилися майже 90 мільйонів

Станом на суботу, 9 січня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися понад 89 млн осіб. За минулий день виявлено більше 800 тисяч нових інфікованих.

Усього від хвороби померли понад 1,9 млн пацієнтів, а побороли хворобу – 64 млн. Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували у США – 300 тисяч, Бразилії – 54 тисячі і Росії – 23 тисячі.

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Що важливо знати про атаку коронавіруса:

В Україні напередодні було діагностовано 1 105 169 випадків COVID-19. Померли 19 588 пацієнтів, одужали – 778 345.

В Україні з 8 січня запрацював локдаун "зимових канікул".

Нову мутацію коронавірусу, яка вперше була виявлена у Британії, зафіксували у понад 40 країнах.

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