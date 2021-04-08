Голова МОЗ Чехії відмовився купити російську вакцину від COVID-19 і позбувся посади

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш звільнив голову міністерства охорони здоров'я Яна Блатни.

Відзначається, що це четверта зміна міністра в країні за рік пандемії. Посаду голови МОЗ займе директор факультетської лікарні в Празі Петро Аренбергер, повідомляє Чеське телебачення.

Примітно, що Блатни звільнили після того, як він відмовився купити російську вакцину від коронавірусу. За його словами, рішення Бабіша політично мотивоване. Ексміністр заявив, що завжди виступав за використання тільки перевірених препаратів, які не завдадуть шкоди людям.

"Що стосується мене, у мене чиста совість, я працював тільки на основі свого досвіду і завжди приймав рішення на основі професійних даних і аналізів", – сказав Блатни.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Росія продала ЄС "підроблену" вакцину "Супутник V" від коронавірусу. Вона не ідентична тій, що отримала схвалення авторитетного медичного журналу The Lancet.