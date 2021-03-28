Фотограф в Ісландії розплавив свій дрон, щоб зняти виверження вулкана в максимальному близько. Відео

Фотограф з Ісландії Гардар Олаф зняв момент виверження вулкана Фаградальсф'ядль з максимально близької відстані.

Для того йому довелося пожертвувати своїм дроном. Кадри, які з цього вийшли, він опублікував на своїй сторінці в Instargam (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кадри виверження вулкана в максимальному наближенні.

На першому відео він підлетів максимально близько до жерла і сказав, що розплавив дрон.

Потім Олаф виклав ще один запис. Він також знятий також близько, проте на цей раз фотограф вирішив поберегти апарат.

Фотограф розплавив свій дрон заради кадрів виверження вулкана.

Нагадаємо, що виверження Фаградальсф'ядль сталося кілька днів тому. В регіоні тоді було оголошено червоний код небезпеки для авіації і скасували польоти.

Виверження було невеликим і не представляло небезпеки безпосередньо для людей або критично важливої інфраструктури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії на Камчатці почалося виверження вулкана Ключевська сопка, що є найбільшим діючим вулканом в Євразії.