Фотограф в Исландии расплавил свой дрон, чтобы снять извержение вулкана максимально близко. Видео

Фотограф из Исландии Гардар Олаф снял момент извержения вулкана Фаградальсфьядль с максимально близкого расстояния.

Для того ему пришлось пожертвовать своим дроном. Получившееся кадры он опубликовал на своей странице в Instargam (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кадры извержения вулкана максимально близко.

На первом видео он подлетел максимально близко к жерлу и сказал, что расплавил дрон.

Затем Олаф выложил еще одну запись. Она также снята также близко, однако на этот раз фотограф решил поберечь аппарат.

Фотограф расплавил свой дрон ради кадров извержения вулкана.

Напомним, что извержение Фаградальсфьядль произошло несколько дней назад. В регионе тогда было объявлен красный код опасности для авиации и отменили полеты.

Извержение было небольшим и не представляло опасности непосредственно для людей или критически важной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка, что является наибольшим действующим вулканом в Евразии.