Фотограф 10 днів знімав виверження вулкана в Ісландії: дивовижні кадри

Фотографу з Ісландії Гардару Олафу вдалося зняти з дуже близької відстані неймовірні кадри виверження вулкана Фаґрадальсф'ядль (ісл. Fagradalsfjall букв. – "гора гарної долини").
Воно розпочалося 19 березня, а до цього гора на півострові Рейк'янес "спала" 800 років. Дивовижними знімками цього явища заповнена вся стрічка Олафа у Facebook (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).
"Це особливе відчуття, коли виверження вулкана відбувається за 15 хвилин від мого дому. Рейк'янес завжди був недооціненою частиною Ісландії, але тепер він, напевне, став найвідомішою. Кумедно, як за одну ніч усе може змінитися", – написав автор фото в одному з коментарів до них.
Цікаво, що Гардар Олаф не просто спіймав видовищне явище на фотоапарат, а навіть розплавив свій дрон, щоб зняти виверження Фаґрадальсф'ядля максимально близько.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на місці виверження вулкана Фаградальсф'ядль на півострові Рейк'янес в Ісландії утворилася тріщина завдовжки майже 500-750 м, звідки виривалися фонтани лави заввишки до 100 метрів. Усі рейси з міжнародного аеропорту Кеблавік було скасовано, а людям навіть заборонили залишати домівки.
Разом з нашими партнерами ми створюємо, використовуємо і отримуємо неконфіденційні дані, такі як файли cookie та ідентифікатори пристроїв, з метою забезпечення роботи сайту належним чином, аналізу відвідуваності сайту і виявлення інтересів наших відвідувачів, а також надання персоналізованої реклами та контенту. Ви можете дозволити виконання всіх цих дій або тільки деяких з них. Докладні відомості про файли cookie, партнерах і процедурі використання ваших даних, а також про те, як відкликати або змінити свій дозвіл на сторінці нашої Політики конфіденційності.
Натисніть кнопку дозволу даних дій, щоб робота нашого сайту стала більш персоналізованою для вас. Надаючи згоду для зазначених вище цілей, ви також дозволяєте даному веб-сайту і його партнерам виконувати обробку таких даних: Підключення пристрою, Зіставлення даних з офлайн-джерелами, і Точні дані геолокації
НеобхідніСтрого необхідні файли cookie допомагають у навігації по сайту, активуючи базові функції, такі як навігація по сторінці та доступ до захищених розділів сайту, інформацію про згоду / відмову від використання файлів cookie. Без цих файлів сайт не зможе правильно працювати.
ФункціональніФункціональні файли cookie дають можливість зберігати інформацію, котра змінює зовнішній вигляд та поведінку сайту. Наприклад бажану вами мову, список інтересів або дані для участі в конкурсах.
АналітикаСтатистичні файли cookie допомагають нам розуміти, як і які сторінки ви переглядаєте в межах нашого сайту, як ви прийшли на наш сайт, а також деякі основні відомості про ваш комп'ютер.
МаркетингМаркетингові файли cookie використовуються для того, щоб слідкувати за переміщенням відвідувачів між сайтами. З наміром відобразити цікаві та релевантні рекламні оголошення та контент для кожного користувача таким чином роблячи їх більш цінними для видавців та постачальників рекламних технології.