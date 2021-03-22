ЄС ухвалив нові санкції проти Росії: названо імена

Рада Євросоюзу затвердила санкції проти 11 осіб, зокрема й із Росії та Китаю.

Про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк. Рішення було ухвалено в понеділок, 22 березня, на засіданні в Брюсселі (Бельгія) міністрами закордонних справ ЄС.

"Санкції ЄС щодо осіб, причетних до порушення прав людини, вже ухвалені. 11 осіб і 4 суб'єкти з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії", – написав він.

Згідно з інформацією в офіційному журналі ЄС, опублікованому 22 березня, від РФ в чорний список потрапили:

віцепрем'єр Чечні, командир підрозділу "Терек" Абузайд Вісмурадов;

ексначальник поліції в чеченському місті Аргун Аюб Катаєв.

Відзначається, що санкції ввели через тортури та репресії проти ЛГБТІ і політичних опонентів в Чечні.

Раніше в ЄС на пів року продовжили санкції проти Росії за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США введуть санкції стосовно країн, які намагалися втрутитися у вибори президента 2020 року. Серед них Росія, Китай і Іран.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запропонував відмовитися від долара в Росії у відповідь на санкції.