У Великобританії почали масштабні випробування нових ліків від COVID-19: як вони працюють

У Великобританії почали великомасштабне випробування нового методу лікування, що, як очікують, допоможе запобігти розвиткові важкого перебігу COVID-19.

Метод передбачає вдихання білка бета-інтерферону, який організм виробляє під час вірусної інфекції. 12 січня таке лікування отримала перша пацієнтка з Королівської лікарні Халла – 34-річна Олександра Константин, передає ВВС.

Лікарі припускають, що бета-інтерферон буде стимулювати імунну систему, готуючи клітини до боротьби з вірусами.

Ранні результати досліджень показали, що лікування майже на 80% знизило ймовірність ускладнень коронавірусу, що потребують вентиляції легенів.

Апарат для експериментального методу розробили в лікарні Саутгемптонського університету та виготовили в біотехнологічній компанії Synairgen.

Курс такого лікування обійдеться в приблизно 2000 фунтів стерлінгів (більше 76 тисяч гривень).

Журналісти назвали бета-інтерферон "першою лінією захисту організму від вірусів". Так, цей білок може "попередити" організм про можливість вірусної атаки. Зазвичай його використовують під час лікування розсіяного склерозу.

Спеціальний препарат бета-інтерферону потрапляє в організм у вигляді аерозолю через апарат для інгаляції – небулайзер.

Ідея вчених полягає в тому, що пряма доза білка в легенях має викликати сильнішу противірусну відповідь навіть у пацієнтів, чия імунна система вже ослаблена.

Попередні клінічні випробування, проведені Synairgen, показали, що бета-інтерферон може стимулювати імунну відповідь, а пацієнти з астмою та іншими хронічними захворюваннями легенів можуть краще переносити лікування.

Дослідження на 100 добровольцях також показали "дуже значне" зниження задишки у пацієнтів. Окрім того, середній час, проведений інфікованими в лікарні, скоротився на третину – з дев'яти до шести днів.

У новій, третій фазі випробувань візьме участь понад 600 пацієнтів із 20 країн світу. Половина учасників отримає справжній препарат, а інша половина – так зване плацебо (неактивну речовину). Команда, яка проводить дослідження, сподівається, що його вдасться завершити до початку літа 2021 року.

Нагадаємо:

У Великобританії за добу від COVID-19 померло 1564 особи, що стало максимальним показником від початку пандемії.

Загальна кількість померлих у Сполученому Королівстві становила 84 767 людей.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у ВООЗ заявили, що у світі може з'явитися ще більше нових штамів коронавірусу, зокрема через високі темпи його поширення.