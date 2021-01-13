Будівлю Капітолію заполонили сотні озброєних бійців Нацгвардії США. Фото і відео

Борис Бондар Світ 18:01, 13.01.2021 Оновлено: 18:47, 13.01.2021

Під час розгляду Палатою представників Конгресу США проєкту резолюції щодо імпічменту президента Дональда Трампа сотні бійців Нацгвардії охороняють будівлю Капітолію.

Про це повідомило Reuters. Нацгвардійці також оточили територію навколо Капітолію для запобігання можливим заворушенням.

Окрім того, тисячі військовослужбовців Національної гвардії вийшли на вулиці Вашингтона, щоб стежити за порядком.

Такі запобіжні заходи застосовано після подій 6 січня, коли прихильники Трампа штурмом узяли державну будівлю і влаштували в ній заворушення.

Сотні бійців Нацгвардії охороняють Капітолій
nytimes.com
Нацгвардійці розташувалися в коридорах
AP
Бійці Нацгвардії відпочивають у холі Капітолію
AP
Бійці Нацгвардії біля Капітолію
CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня Палата представників Конгресу США почала розглядати проєкт резолюції про імпічмент чинного президента країни Дональда Трампа.

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