Болгарія видворила російських шпигунів-дипломатів: у РФ у відповідь пригрозили
Болгарія оголосила персонами нон грата і вислала двох російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.
Співробітникам посольства РФ Міністерство закордонних справ Болгарії дало 72 години, щоб покинути країну. Відповідна заява була оприлюднена на сайті відомства у понеділок, 22 березня.
Уточнюється, що про рішення МЗС повідомило заступника глави посольства Російської Федерації.
"Міністерство закордонних справ отримало лист із прокуратури Республіки Болгарії, в якому говорилося, що два дипломати здійснювали діяльність у країні, що є несумісною з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини", – сказано в повідомленні.
У посольстві РФ у Софії тим часом відреагували, заявивши про "черговий безпідставний демарш болгарської влади". У повідомленні сказано, що такі дії "не сприятимуть подальшому вибудовування конструктивного російсько-болгарського діалогу".
У посольстві також пригрозили відповідними заходами, підкресливши, що РФ "зберігає за собою право" на це.
Як передає телеканал bTV, дипломатів – Максима Рибкіна та Олександра Зінкіна – вирішили видворити з країни на тлі шпигунського скандалу в Софії, де викрили цілу мережу російських агентів.
Як писав OBOZREVATEL:
19 березня під час спецоперації в Болгарії були затримані двоє службовців військової розвідки, підозрюваних у шпигунстві на користь Кремля. Всього у справі шестеро підозрюваних.
Керівником шпигунської групи був колишній чиновник військової розвідки Болгарії. В організацію також входила дружина одного із затриманих, мала подвійне громадянство - Болгарії і РФ.