Блокування Суецького каналу обходиться в $10 млрд на добу: як судно Ever Given вплинуло на перевезення

В Єгипті роботи з розблокування Суецького каналу від застряглого там вантажного контейнеровоза Ever Given триватимуть мінімум до 31 березня. Судна з вантажами через НП виявилися в пастці.

Як повідомляє South China Morning Post, щонайменше сім танкерів, що перевозять 6,3 млн барелів нафти на понад 400 млн доларів не можуть пройти через канал. Всього ж чекають своєї черги, щоб пройти через канал більше 150 кораблів.

За даними ВВС, блокада Суецького каналу гігантським контрейнеровозом Ever Given щодня затримує товарів на 9,6 млрд доларів в різних напрямках, тобто 400 млн доларів на годину.

Зліт цін на перевезення

Видання Bloomberg пише, що через ситуацію з Ever Given збільшилися ціни на морські перевезення. Так, дохід від послуг перевезень з Близького Сходу в Китай, здійснюваних танкерами класу VLCC (дуже великі перевізники сирої нафти), виріс до 1371 доларів в день. Відзначається, що підвищення цін торкнулося в тому числі маршрутів, що не проходять через канал.

Вантажний контейнеровоз Ever Given

Також зросла вартість перевезення морського контейнера з Китаю в Європу – майже 8 тисяч доларів, що в чотири рази більше, ніж рік тому.

Наприклад, перевезення танкерами категорії Suezmax (найбільші танкери, які можуть пройти по Суецькому каналу), тепер обійдуться в 17 тисяч дол за день, що стало найвищою ціною з липня минулого року.

Реакція від власника судна

Власник Ever Given, японська компанія Shoei Kisen Kaisha вже принесла вибачення за цю подію. У компанії підкреслили, що робиться все можливе, щоб швидше прибрати контейнеровоз і ліквідувати затор, але "це виявилося надзвичайно складним", пише Reuters.

"Ми щиро перепрошуємо, що викликали серйозне занепокоєння у власників суден в Суецькому каналі, які намагаються пройти через нього", – йдеться в повідомленні.

Контейнеровоз Ever Given на мілині

Reuters зазначає, що після того як судно буде знято, його власник, швидше за все, зіткнеться з багатомільйонними претензіями від страхових компаній.

Що зараз відбувається на Суеці

Станом на 26 березня, поглиблення дна в районі інциденту в Суецькому каналі виконано вже на 87%. Було викопано 17 тисяч кубометрів піску. Роботи ще триватимуть мінімум до кінця березня. Однак власник Ever Given розраховує, що його зможуть зняти з мілини на вихідних 26-27 березня.

Судно Ever Given на мілину

Ever Given на мілині

Але вже зараз судновласники почали розгортати суду в обхід Африки через ситуацію на Суецькому каналі.

Маршрут в обхід Суецького каналу

Суецький канал з космосу

Суецький канал з космосу

Суецький канал з космосу

Суецький канал з космосу

Суецький канал з космосу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Єгипті контейнеровоз Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі і заблокував рух, через що там утворилася пробка з морських суден.