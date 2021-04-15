Зеленский рассказал о том, как прошло новое заседание СНБО

Дарья Дурова Видео 19:46, 15.04.2021

15 апреля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Президент Владимир Зеленский раскрыл детали решений СНБО, в частности – о новых санкциях против контрабандистов.

OBOZREVATEL получил видео с комментарием главы государства.

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