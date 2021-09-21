Зеленский на полях Генассамблеи, Минфин отчитывается о новациях бюджета и МВФ виртуально с Украиной – основные положения обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

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В выпуске узнаете:

  • президент Украины Владимир Зеленский будет говорить о Донбассе и АР Крым во время выступления в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН;

  • министр финансов Украины Сергей Марченко представляет в Верховной Раде Украины проект госбюджета на 2022;

  • сегодня начинается новый раунд консультаций Украины с МВФ. Будет рассмотрен вопрос программы stand-by. Напомним, в рамках второго транша МВФ, Украина ждет 750 миллионов долларов международной поддержки;

  • в киевском Дворце спорта сегодня состоится официальная презентация нового баскетбольного сезона Суперлиги WindRose 2021/22.

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