"Зеленая" Украина

Наша планета страдает от волны природных катаклизмов. В последнее время пожары и потеря "легких" Земли – основной вопрос повестки дня!

Ведущая проекта, MRS. UKRAINE WORLD 2021", Татьяна Чубак, узнала от эксперта о том, что ожидает нас в ближайшем будущем и что мы можем сделать для сохранения экосистемы для себя и наших потомков.

Анна Крысюк – организатор Всеукраинского проекта "Озеленение Украины", амбассадор мира и международной амбасады женщин-предпринимательниц, основательница международного журнала "БиізнесWoman" и клуба BUSINESSWOMANClub, генеральный директор Книги рекордов Украины.