Утром 21 октября 2022 года 48 малышей херсонского Дома ребенка, которым не было и пяти лет, похитили работники ФСБ России. Детей одели, написали на курточках фамилии и вывезли во временно оккупированный Крым. Часть малышей оккупанты оставили в симферопольском детском доме "Елка", судьба остальных неизвестна. Руководил похищением украинских детей российский депутат из партии Путина "Единая Россия" Игорь Кастюкевич, сознавшийся на камеру в совершении преступления.