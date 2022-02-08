Встреча Зеленского и Макрона, куда пойдет Путин, бензин по 40 и поможет ли украинцам третья и четвертая COVID-прививки, – темы Итогов за 8 февраля

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В этом выпуске смотрите:

  • Куда пойдет Путин? – объясняет экспредседатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж и та Андрей Шкиль, народный депутат Украины IV, V, VI созывов;

  • Почему растет стоимость на бензин, – рассказывает эксперт по рынку нефтепродуктов Леонид Косянчук;

  • Поможет ли украинцам третья и четвертая коронавирусная прививка, что нам даст массовая вакцинация и каких COVID-штаммов нам еще ждать, – расскажет нам врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

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