Встреча Зеленского и Макрона, куда пойдет Путин, бензин по 40 и поможет ли украинцам третья и четвертая COVID-прививки, – темы Итогов за 8 февраля

Куда пойдет Путин? – объясняет экспредседатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж и та Андрей Шкиль , народный депутат Украины IV, V, VI созывов;

Почему растет стоимость на бензин, – рассказывает эксперт по рынку нефтепродуктов Леонид Косянчук ;

Поможет ли украинцам третья и четвертая коронавирусная прививка, что нам даст массовая вакцинация и каких COVID-штаммов нам еще ждать, – расскажет нам врач-эпидемиолог Андрей Александрин.