Военный переворот в Судане и задержание наиболее разыскиваемого наркобарона в мире – дайджест международных событий

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Сегодня в выпуске:

  • в Судане – военный переворот. Неизвестные военные окружили дом премьера страны – Абдаллы Хамдуки. Сейчас он под домашним арестом. Вместе с ним еще четверо министров;

  • в Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона в мире. Как заявил президент этой страны, последнее такое задержание было в 1991 году. Тогда схватили Пабло Эскобара;

  • тем временем в Японии остановили реактор атомной электростанции "Михама";

  • а президент Турции Реджеп Эрдоган откроет новый международный аэропорт в Нагорном Карабахе.

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Подробнее расскажет – Артем Каня.

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