Военный переворот в Судане и задержание наиболее разыскиваемого наркобарона в мире – дайджест международных событий

в Судане – военный переворот. Неизвестные военные окружили дом премьера страны – Абдаллы Хамдуки. Сейчас он под домашним арестом. Вместе с ним еще четверо министров;

в Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона в мире. Как заявил президент этой страны, последнее такое задержание было в 1991 году. Тогда схватили Пабло Эскобара;