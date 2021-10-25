Военный переворот в Судане и задержание наиболее разыскиваемого наркобарона в мире – дайджест международных событий
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в Судане – военный переворот. Неизвестные военные окружили дом премьера страны – Абдаллы Хамдуки. Сейчас он под домашним арестом. Вместе с ним еще четверо министров;
в Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона в мире. Как заявил президент этой страны, последнее такое задержание было в 1991 году. Тогда схватили Пабло Эскобара;
тем временем в Японии остановили реактор атомной электростанции "Михама";
а президент Турции Реджеп Эрдоган откроет новый международный аэропорт в Нагорном Карабахе.
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Подробнее расскажет – Артем Каня.