Военные учения RAPID TRIDENT, неделя дошкольного образования и новые карантинные ограничения, – темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюк

Узнаете о таком:

Начинаются украинско-американские военные учения RAPID TRIDENT – 2021. В учениях примут участие 6000 военнослужащих из 15 стран;

"Желтый" уровень в Украине, может сегодня объявить комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям;

Иностранцам разрешили не идти на самоизоляцию через приложение "Вдома", но обязали покупать страховку на возможные расходы, связанные с лечением COVID -19;