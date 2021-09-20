Военные учения RAPID TRIDENT, неделя дошкольного образования и новые карантинные ограничения, – темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюк
Узнаете о таком:
Начинаются украинско-американские военные учения RAPID TRIDENT – 2021. В учениях примут участие 6000 военнослужащих из 15 стран;
"Желтый" уровень в Украине, может сегодня объявить комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям;
Иностранцам разрешили не идти на самоизоляцию через приложение "Вдома", но обязали покупать страховку на возможные расходы, связанные с лечением COVID -19;
В Украине начинается неделя дошкольного образования. По этому случаю в конгрессно-выставочном центре "Парковый" открылся Форум "Дошкольное образование Украины 30", который будет проходить до 24 сентября.
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