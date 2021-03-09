Во Флоренции открыли памятник Тарасу Шевченко. Фото и видео

Во вторник, 9 марта во Флоренции открыли памятник выдающемуся украинскому писателю и художнику Тарасу Шевченко.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На церемонии открытия памятника присутствовал мер Киева Виталий Кличко. "Я благодарен нашим итальянским друзьям и лично меру Флоренции Дарио Нарделли, за то, что мы наконец-то воплотили этот проект, над которым работали несколько лет", - заявил Кличко.

Монумент из бронзы установили в историческом центре Флоренции – недалеко от всемирно известного собора Санта Мария дель Фьоре.

Памятник создал выдающийся украинский скульптор Олег Пинчук. В КГГА также отметили, что достопримечательность создали за средства меценатов и он является подарком Флоренции от Киева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский скульптор Олег Пинчук заканчивает работу над бронзовым памятником гениальному украинскому писателю и художнику Тарасу Шевченко.