Владимир Куренной: Создание Конгресса местных и региональных властей – интеллектуальный хаос

Институт префектов, так как он выписан в проекте изменений в Конституцию, позволит президенту и дальше держать руку на пульсе жизни регионов.

Конгресс местных и региональных властей может стать инструментом давления на местную власть – об этом в эфире студии Obozrevatel рассказал народный депутат Украины VII созыва Владимир Куренной.

Эксперт также рассказал об опасности бюджетной централизации и оценил работу правительства.